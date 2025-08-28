Images de la messe de prière organisée à l’Academy of Holy Angels à Richfield, Minnesota, en hommage aux victimes de la fusillade survenue à Minneapolis. Une longue file se forme pour entrer, tandis que des centaines de personnes assistent à la cérémonie. À l’extérieur, des bouquets de roses, des bougies et des cœurs en papier accrochés à deux croix en bois témoignent du soutien et du recueillement de la communauté. IMAGES
Tuerie à Minneapolis: images de la messe en hommage aux victimes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro