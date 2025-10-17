Le président américain Donald Trump prévoit de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine "dans les deux prochaines semaines", a-t-il indiqué jeudi pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.
Trump prévoit de rencontrer Poutine "dans les deux prochaines semaines"
