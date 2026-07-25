S'en prenant à des journalistes à l'occasion du gala de la presse, vendredi à Washington, Donald Trump a de nouveau évoqué un 3ème mandat, pourtant interdit par la Constitution américaine, avant d'assurer qu'il ne faisait que "plaisanter". Le dîner était réorganisé sous haute sécurité, trois mois après une tentative d'assassinat du président américain.
Trump plaisante sur un nouveau mandat lors du dîner de la presse
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