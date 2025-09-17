Un cortège de calèches transporte le roi Charles III et le président américain Donald Trump, la reine Camilla et la première dame américaine Melania Trump, le prince William et la princesse Catherine à travers le domaine du château de Windsor. IMAGES
Trump et le roi Charles III en cortège vers le château de Windsor (2)
