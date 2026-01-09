Donald Trump a signé un décret actant le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales dont 31 organismes onusiens. La situation entre l'institution et le président américain se complique un peu plus, mais cela fait un moment que le divorce se prépare.
Trump et l'ONU : Je t'aime... plus du tout
