Donald Trump a déclaré jeudi qu'il ne déployait "pas de troupes" en Iran, quelques semaines après avoir lancé aux côtés d'Israël des frappes contre ce pays.
Trump dit qu'il ne "déploie pas de troupes" en Iran
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro