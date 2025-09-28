Des milliers de manifestants descendent dans les rues de Buenos Aires pour réclamer justice après le meurtre de deux femmes et d'une jeune fille. Selon les autorités, leur meurtre et leur torture étaient liés au trafic de drogue et ont été diffusés en direct, suscitant l'indignation dans ce pays d'Amérique du Sud. IMAGES
Triple féminicide en Argentine: des milliers de manifestants à Buenos Aires réclament justice
