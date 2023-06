Trinité-et-Tobago, le califat des Caraïbes

information fournie par France 24 • 09/06/2023 à 12:02

L'archipel de Trinité-et-Tobago est situé dans la mer des Caraïbes, entre le Venezuela et les Antilles. Ses 1,5 million d'habitants environ forment une société créole, héritière d’une longue histoire coloniale. Le pays détient pourtant un triste record : entre 2013 et 2016, plus de 13 Trinidadiens seraient partis rejoindre les rangs du groupe État islamique. Rapporté à sa population, c’est l’un des plus grands contingents de candidats au jihad au monde. Depuis la chute du groupe terroriste, 90 Trinidadiens, dont 56 enfants, sont détenus en Syrie, sans espoir de pouvoir rentrer chez eux. Un reportage de Cyrille Charpentier et Damien Lansade.