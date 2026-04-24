Dans cet épisode d'Aux 4 coins de l’Europe, Caroline de Camaret embarque les téléspectateurs pour un voyage à travers l'Union européenne, à la découverte des moyens de transport financés par la politique de cohésion... car il faut que les Européens se bougent ! De la France à l’Autriche, en passant par la Pologne et la Hongrie, l'émission parcourt plusieurs pays en empruntant huit moyens de transport : train, avion, métro, tramway, vélo, trottinette, voiture et bateau. L'épisode évolue sur des infrastructures modernisées, des territoires reconnectés, mais pas sans coût.
Transports en Europe : embarquement immédiat ! (Partie 1)
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