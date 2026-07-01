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Trade ou Pas Trade : l’Eurostoxx 50, le S&P500, Total, Palantir, Vallourec,l’Or

information fournie par SG Bourse 01/07/2026 à 16:04

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama ! Cette semaine vous avez rendez-vous avec Mathieu Lebrun des Publications Agora, Denis Desclos de l'AFATE et Jean Louis Cussac de Perceval Finance.

Au programme :

  • On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, Total et Palantir
  • Nouveaux sous-jacents sur les Turbos Illimités BEST
  • Le coup de cœur des traders sur Vallourec, l'Or et le S&P500
  • Le quiz « Qui suis-je »

Emission enregistrée le 1er juillet 2026.

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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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