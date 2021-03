France 24 • 26/03/2021 à 11:27

Cette revue de presse du 26 mars s'ouvre avec le sport et le dénouement à venir dans le Tournoi des Six Nations avec le match France-Écosse. En Belgique, on reconfine tandis qu'au Royaume-Uni, la poussée migratoire s'est accélérée. Et puis, l'histoire d'un ancien salarié payé d'une façon surprenante.