Le Maroc mise sur le développement de Dakhla, au Sahara occidental

information fournie par France 24 • 09/09/2025 à 13:25

Nous vous emmenons au Sahara occidental, territoire disputé depuis cinquante ans entre le Maroc et les combattants indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie. Au niveau diplomatique la situation semble être en train de changer. Ces dernières années de nombreux pays, comme les Etats-Unis ou la France, ont choisi de soutenir le plan proposé par Rabat pour une autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. La région est aussi en train de changer de visage à grande vitesse avec des investissements massifs, en particulier dans la ville de Dakhla. Nos reporters Achraf Abid et Clovis Casali ont pu s'y rendre.