Top 5 IA du 18/11/2025

information fournie par Libertify 19/11/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Amundi , Crédit Agricole , Home Depot, Rubis , Safran . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AMUNDI
64,200 EUR Euronext Paris -3,60%
CREDIT AGRICOLE SA
15,880 EUR Euronext Paris -2,10%
HOME DEPOT
336,650 USD NYSE -6,04%
RUBIS
31,820 EUR Euronext Paris -1,67%
SAFRAN
299,200 EUR Euronext Paris -2,19%

