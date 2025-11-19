Au programme ce matin : Amundi , Crédit Agricole , Home Depot, Rubis , Safran . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 18/11/2025
Valeurs associées
|64,200 EUR
|Euronext Paris
|-3,60%
|15,880 EUR
|Euronext Paris
|-2,10%
|336,650 USD
|NYSE
|-6,04%
|31,820 EUR
|Euronext Paris
|-1,67%
|299,200 EUR
|Euronext Paris
|-2,19%
