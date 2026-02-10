Au programme ce matin : Alphabet , Bénéteau , Eramet , STMicroelectronics, Thales . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 09/02/2026
Valeurs associées
|324,1200 USD
|NASDAQ
|+0,39%
|7,915 EUR
|Euronext Paris
|-0,38%
|64,000 EUR
|Euronext Paris
|-5,95%
|27,320 EUR
|MIL
|+9,85%
|257,400 EUR
|Euronext Paris
|+4,17%
