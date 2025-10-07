 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 06/10/2025

information fournie par Libertify 07/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : AMD, BNP Paribas , Essilor Luxottica, Saint-Gobain , Seb . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
203,7100 USD NASDAQ +23,71%
BNP PARIBAS
75,500 EUR Euronext Paris -3,21%
ESSILORLUXOTTICA
276,100 EUR Euronext Paris -2,37%
SAINT-GOBAIN
91,080 EUR Euronext Paris -3,44%
SEB
51,9000 EUR Euronext Paris -21,42%

L'offre BoursoBank