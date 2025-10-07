Au programme ce matin : AMD, BNP Paribas , Essilor Luxottica, Saint-Gobain , Seb . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 06/10/2025
Valeurs associées
|203,7100 USD
|NASDAQ
|+23,71%
|75,500 EUR
|Euronext Paris
|-3,21%
|276,100 EUR
|Euronext Paris
|-2,37%
|91,080 EUR
|Euronext Paris
|-3,44%
|51,9000 EUR
|Euronext Paris
|-21,42%
