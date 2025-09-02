 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 01/09/2025

information fournie par Libertify 02/09/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Capgemini , Crédit Agricole , Sanofi , Spie , Vinci . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

CAPGEMINI
120,4000 EUR Euronext Paris -0,86%
CREDIT AGRICOLE SA
15,620 EUR Euronext Paris -0,06%
SANOFI
84,6900 EUR Euronext Paris +0,24%
SPIE
46,980 EUR Euronext Paris -0,76%
VINCI
115,450 EUR Euronext Paris -0,39%

1

