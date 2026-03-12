A San Fernando de Apure, au cœur des plaines (ouest) vénézuéliennes, on pratique depuis toujours le coleo, une course de chevaux entre rodéo et corrida.
Tirer le taureau par la queue, une tradition de rodéo enracinée au Venezuela
