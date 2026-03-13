Le groupe Tinariwen, lauréat d’un Grammy Award en 2011, revient avec un 10e album "Hoggar" retraçant 45 ans de carrière. Un retour aux sources pour ces ardents défenseurs de la culture nomade et de leur peuple. Reportage de Sonia Patricelli et Aurore Dupuis.
Tinariwen, pionniers de la musique touarègue, de retour avec "Hoggar"
