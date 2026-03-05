Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche" Louise Dupont rencontre le comédien Thomas Ngijol et le réalisateur Zaven Najjar. Pour évoquer le film d’animation "Allah n’est pas obligé", adaptation du roman éponyme de Ahmadou Kourouma, prix Renaudot en 2000.
Thomas Ngijol prête sa voix à “Allah n’est pas obligé”, film d’animation sur les enfants soldats
