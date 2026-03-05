 Aller au contenu principal
Thomas Ngijol prête sa voix à “Allah n’est pas obligé”, film d’animation sur les enfants soldats

information fournie par France 24 05/03/2026 à 13:51

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche" Louise Dupont rencontre le comédien Thomas Ngijol et le réalisateur Zaven Najjar. Pour évoquer le film d’animation "Allah n’est pas obligé", adaptation du roman éponyme de Ahmadou Kourouma, prix Renaudot en 2000.

L'offre BoursoBank