La tempête Nils qui a balayé la France pendant deux jours a fait un deuxième mort selon le gouvernement dans le Sud Ouest, où la vigilance rouge est maintenue pour la crue de la Garonne.
Tempête Nils: un deuxième mort, vigilance rouge maintenue pour la Garonne en crue
