Tempête Nils: "phénomène d'une ampleur exceptionnelle" (ministre)

information fournie par AFP Video 13/02/2026 à 12:00

"On est sur un phénomène qui est d'une ampleur exceptionnelle, tant par sa localisation géographique, que par la durée du phénomène", déclare Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, à propos de la tempête Nils, lors d'une visite de Météo-France à Saint-Mandé (Val-de-Marne).

Environnement
