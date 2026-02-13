"On est sur un phénomène qui est d'une ampleur exceptionnelle, tant par sa localisation géographique, que par la durée du phénomène", déclare Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, à propos de la tempête Nils, lors d'une visite de Météo-France à Saint-Mandé (Val-de-Marne).
Tempête Nils: "phénomène d'une ampleur exceptionnelle" (ministre)
