"C'est un casse spectaculaire et la décision qui vient d'être prise est une décision spectaculaire", réagit l’avocat Adrien Sorrentino après que sa cliente, une femme de 38 ans, a été mise en examen et placée en détention provisoire pour complicité de vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue d'un crime, dans l'enquête sur le casse du Louvre.
Suspecte en détention provisoire pour le casse du Louvre, une "décision spectaculaire"(avocat)
