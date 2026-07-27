Les habitants de l'île espagnole de Majorque sont descendus dans la rue avec des banderoles et des pancartes pour protester contre le surtourisme.
Surtourisme : Les habitants de l'île de Majorque descendent dans la rue
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