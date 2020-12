Sur l'autoroute de la gloire avec Landy !

France 24 • 11/12/2020 à 13:37

4 ans après ses premiers pas dans la musique, le jeune rappeur Landy, originaire de Saint-Denis peut se targuer de cumuler 130 millions de vues de ses clips sur YouTube, 365 000 abonnés sur Instagram ou encore 50 millions de streams en 2020 sur Spotify. Avec plus de 3 millions d'auditeurs dans 92 pays différents, Landy a aussi été couronné d'un album et de deux singles certifiés or. Dans les studios de Légendes urbaines pour la sortie de son nouvel album "A-One", le jeune rappeur revient sur son parcours incroyable et prometteur.