information fournie par France 24 • 21/02/2025 à 13:39

Pendant sa campagne, Donald Trump avait promis de mettre un terme aux programmes favorisant diversité, équité et inclusion (DEI). Il a tenu cette promesse, qualifiant cette politique visant à accroître le succès des minorités dans les écoles et les entreprises "d'immorale" et de "discriminatoire". Laure Manent analyse ce changement dans la société américaine avec la docteure Marcelle Laliberté, directrice inclusion à HEC.