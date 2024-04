Suède : un nouveau membre de l'OTAN inquiet face à la Russie

information fournie par France 24 • 03/04/2024 à 11:38

Bruxelles célèbre les 75 ans de l'OTAN ces 3 et 4 avril. Avec l'invasion russe de l'Ukraine, de nombreux pays européens ont fait leur demande d'adhésion vers l'organisation, notamment la Finlande et la Suède. Les pays nordiques s'inquiètent des ambitions de Vladimir Poutine, du fait de leur proximité géographique. Mais quel impact sur l’armée et les habitants ? Reportage en Suède de Julien Sauvaget et Clovis Casali qui se sont notamment rendus sur l'île stratégique de Gotland dans la mer Baltique.