24/04/2023 à 15:12

A Khartoum, la guerre entre les généraux qui se disputent le pouvoir a achevé un système de santé déjà à genoux dans un pays secoué depuis des décennies par des guerres et des sanctions internationales. Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour, dans l'ouest, ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés.