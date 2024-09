information fournie par France 24 • 30/09/2024 à 17:18

La situation au Soudan, théâtre d'une guerre depuis avril 2023 entre les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays, ne fait "qu'empirer". La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, entraîné le déplacement de plus de 10 millions de personnes et a créé, selon les Nations unies, l'une des pires crises humanitaires de mémoire récente. Les explications de Claudine Mayer, responsable médicale de MSF pour le Soudan.