Depuis 20 ans, les canons à neige de la station pékinoise de Lianhuashan sont de marques européennes, références mondiales des équipements de ski. Mais cet hiver, elle a acheté son premier enneigeur made in China. Sa motivation? Le coût, assure au pied des pistes Tang Lingling, directrice des opérations en station chez Carving Ski, l'entreprise chinoise qui fabrique cette nouvelle machine à or blanc.
Skis et canons: la Chine plante ses bâtons sur le juteux marché des sports d'hiver
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