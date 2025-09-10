"Si ce gouvernement poursuit la politique d'Emmanuel Macron, il tombera" (Bardella)

"Si ce gouvernement entend, là encore, poursuivre la politique d'Emmanuel Macron, il tombera et il s'exposera à la censure du Rassemblement national", déclare Jordan Bardella, président du RN, lors d'une conférence de presse du groupe des Patriotes au Parlement européen à Strasbourg. SONORE
