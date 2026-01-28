Jade, Kenza ou encore Sofia… ces derniers jours, des comptes de fausses policières se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Ces profils usurpent l’identité de la police nationale avec des vidéos générées par intelligence artificielle ponctuées de messages et/ou de situations aux allusions sexuelles omniprésentes.
Sexe et IA : l’identité de la police française usurpée
