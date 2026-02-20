Au programme de ce numéro 100 % séries de "À l'Affiche !" : la fièvre "Heated Rivalry", diffusée depuis le 6 février sur HBO Max. La romance secrète entre deux stars du hockey bouscule les tabous du sport de haut niveau. Cap ensuite sur "Les Lionnes", entrée dans le top 5 mondial de Netflix : cinq femmes invisibilisées braquent des banques déguisées en hommes, portées par l’énergie de Rebecca Marder et la patte décalée de Jonathan Cohen.
Séries : la fièvre "Heated Rivalry" gagne la France
