information fournie par France 24 • 06/07/2023 à 14:54

Les incertitudes politiques sont nombreuses suite à la décision de Macky Sall de ne pas participer à la prochaine présidentielle au Sénégal. En France, après plusieurs jours d'émeutes, quelle est la réaction, et la responsabilité, de la classe politique ? Autour de Nabia Makhloufi, Gauthier Rybinski et Ziad Limam vont plus loin.