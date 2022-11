Sénégal : les syndicats de la presse réclament la libération du journaliste Pape Alé Niang

information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 11:21

Au Sénégal le célèbre journaliste d'investigation et critique du pouvoir Pape Alé Niang a été arrêté dimanche 6 novembre. Selon ses avocats, il lui est reproché entre autres d'avoir diffusé des documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, l'appel à la subversion et la diffusion de fausses nouvelles. Le journaliste, passé par plusieurs médias privés sénégalais, a diffusé des informations sur YouTube via son média Dakar Matin jeudi dernier jour d'audition de l'opposant Ousmane Sonko au tribunal de Dakar dans une affaire où il est accusé de viol. La coordination des Associations de Presse sénégalaise réclame sa libération.