Sénégal : des milliers de partisans de l'opposition se rassemblent à Dakar

information fournie par France 24 • 14/03/2023 à 23:18

Des milliers de partisans de l'opposition sénégalaise se sont rassemblés mardi à Dakar, première étape d'une séquence à risques avec des marches annoncées dans le pays mercredi et le procès prévu jeudi d'un de ses chefs, Ousmane Sonko. Les dossiers judiciaires ouverts contre lui et l'hypothèque qu'ils font peser sur sa candidature à la présidentielle sont sources de crispations, tout comme le doute que le président Macky Sall entretient sur son intention de briguer ou non un troisième mandat.