Séisme en Turquie : le désarroi des habitants face au manque de "sacs mortuaires"

information fournie par France 24 • 15/02/2023 à 15:27

Des centaines d'habitants et de secouristes ont fait part de leur désarroi face au manque d'eau, de nourriture, de médicaments, de sacs mortuaires et de grues au cours des premiers jours qui ont suivi le séisme, et beaucoup ont critiqué la lenteur et la centralisation de la réponse de l'Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD). Les précisions de Bahia Zrikem, directrice plaidoyer Norwegian Refugee Council.