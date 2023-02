information fournie par France 24 • 17/02/2023 à 20:10

Le bilan s'est encore alourdi en Turquie et en Syrie. Il dépasse désormais les 41 000 morts et les chances de retrouver des survivants s'amenuisent d'heures en heures. Malgré tout, quelques miracles ont eu lieu ces dernières heures et trois nouveaux rescapés ont pu être sortis des décombres. Egalement au sommaire de ce débat : la guerre en Ukraine, les tensions en Israël et la réforme des retraites en France.