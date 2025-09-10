Des rescapés du séisme qui a frappé le 31 août la province de Kounar, en Afghanistan, ont trouvé refuge sous des tentes. Le pays luttait déjà contre de multiples crises après des décennies de conflit.
Séisme en Afghanistan: des rescapés trouvent refuge sous des tentes
