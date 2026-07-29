Des images montrent le centre commercial Aeon Mall Kumamoto, dans la ville japonaise de Kashima, en partie effondré après un puissant séisme dans le sud-ouest du pays. L'effondrement du deuxième étage du bâtiment a piégé de "nombreuses personnes" à l'intérieur, ont annoncé les pompiers. D'après la télévision publique NHK, montrant des ambulances et services de secours à l'extérieur, entre 20 et 30 employés de l'Aeon Mall restent injoignables. Selon la chaîne privée TBS, un "nombre considérable" de personnes pourraient y avoir trouvé la mort. IMAGES
Séisme au Japon : images d'un centre commercial en partie effondré
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