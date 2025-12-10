 Aller au contenu principal
Ségolène Royal : "Si j'étais députée, je voterai pour le budget de la Sécurité sociale"

information fournie par France 24 10/12/2025 à 09:28

Les députés doivent se prononcer sur le projet de budget de la Sécurité sociale. Les socialistes ont annoncé voter "pour", mais l'issue du vote reste incertaine. Ségolène Royal, ancienne candidate socialiste à la présidentielle, estime que "le PS fait preuve de responsabilité". C’est aussi les 120 ans du principe de laïcité. Pour Ségolène Royal, "un espace neutre n'est pas un espace sans religion". La socialiste est aussi l’auteure de "Mais qui va garder les enfants" (Éd. Fayard).

Budget France

