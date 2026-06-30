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SCPI : quels indicateurs regarder en 2026 ?

information fournie par Boursorama 30/06/2026 à 17:13

Taux de distribution, rendement net, revalorisation, liquidité… comment comprendre la performance d'une SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) et faire les bons choix d'investissement.
Avec :
Swiss Life Asset Managers > Xavier Royet, Responsable Relations Clientèle Distribution

2_ Tikehau Investment Management > Nicolas Van Den Hende, Directeur de la distribution Wholesale France

3_ Homunity > Quentin Romet, Président

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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