SCPI : quels indicateurs regarder en 2026 ?

information fournie par Boursorama • 30/06/2026 à 17:13

Taux de distribution, rendement net, revalorisation, liquidité… comment comprendre la performance d'une SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) et faire les bons choix d'investissement.

Avec :

Swiss Life Asset Managers > Xavier Royet, Responsable Relations Clientèle Distribution

2_ Tikehau Investment Management > Nicolas Van Den Hende, Directeur de la distribution Wholesale France

3_ Homunity > Quentin Romet, Président