C'est une première dans l'histoire de la République française. Un ancien président va être incarcéré mardi. Bien qu'ayant fait appel, Nicolas Sarkozy ne peut pas échapper à la prison en raison du mandat de dépôt avec exécution provisoire prononcé à son encontre dans le dossier libyen, où il a été condamné fin septembre à cinq ans ferme pour association de malfaiteurs. Voilà ce qu'il faut savoir sur cette incarcération inédite.
Sarkozy: que sait-on des conditions et de la durée de sa détention ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro