"Sans parole ni poignée de main" : Tanella Boni écrit sur les maux de la société ivoirienne

information fournie par France 24 • 20/12/2022 à 09:29

Poétesse et romancière, Tanella Boni est l'une des voix féminines majeures de la littérature en Afrique. Elle revient avec le roman "Sans parole, ni poignée de main". Entre polar et journal intime, ce livre nous replonge dans le scandale de la catastrophe écologique du Probo Koala, lorsque des milliers de litres de déchets toxiques avaient été déversés dans Abidjan en août 2006. Elle publie également le recueil de poèmes "Insoutenable frontière". L'occasion de questionner les frontières, visibles et invisibles, réelles et symboliques, qui séparent les êtres et les civilisations.