Sanctions contre Moscou : l'Europe fait front commun

information fournie par France 24 • 06/03/2022 à 10:57

Au onzième jour de l'invasion russe de l'Ukraine, les forces armées de Vladimir Poutine se rapprochent de Kiev et les combats se poursuivent dans de nombreuses villes. Les Russes commencent à sentir le poids des sanctions. "Il faut aller le plus loin possible pour que Vladimir Poutine tremble sur ses propres bases", estime Patrick Martin-Genier. "Mais il faut être prêts à assumer les conséquences économiques des sanctions" précise l'enseignant à Sciences Po Paris et à l'Inalco.