Salon Eurosatory 2022 : la guerre en Ukraine et l'enjeu d'une défense européenne

information fournie par France 24 • 09/06/2022 à 16:25

"Resserrez les rangs derrière l'industrie de défense européenne" : voici le message envoyé par Bruxelles et relayé par les capitales européennes depuis l'invasion russe en Ukraine. Mais comment s'y prendre ? En achetant des armes américaines ou en fabricant soi-même ? Deux invités pour en parler : Charles Beaudouin, directeur général du COGES Events, organisateur du salon de l'armement terrestre Eurosatory, et Jean-Marc Duquesne, directeur général du Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres.