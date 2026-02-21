Le Salon de l'agriculture est inauguré samedi 21 février à Paris par Emmanuel Macron, sans vaches pour la photo officielle et sans la Confédération paysanne ni la Coordination rurale, qui boycottent la traditionnelle inauguration du salon.
Salon de l'agriculture : L'édition 2026 s'ouvre sans vaches
