Des milliers de personnes étaient rassemblées samedi contre le racisme à Saint-Denis à l’appel de Bally Bagayoko, le nouveau maire de la ville qui cristallise depuis son élection un débat devenu national sur la discrimination raciale.
Saint-Denis: rassemblement contre le racisme à l'appel du maire LFI Bally Bagayoko
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