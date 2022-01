information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 14:14

Elle vit en France depuis plus de vingt ans, après avoir grandi au Burkina Faso. Le choc des cultures, le racisme et les préjugés sexistes, elle les tourne en dérision. Roukiata Ouedraogo croque avec malice les travers de ses contemporains, sur les planches, en bande dessinée et à la radio. L’humoriste nous raconte son engagement pour l’éducation des filles.