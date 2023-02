Rima Hassan, juriste : "Les réfugiés palestiniens sont aujourd'hui des quasi-apatrides"

information fournie par France 24 • 27/02/2023 à 11:49

L'invitée du jour, lundi, est Rima Hassan, réfugiée palestinienne et fondatrice de l’Observatoire des camps de réfugiés, alors que le Proche-Orient connaît un cycle de violences sans précédent. Elle parle de la nécessité de la mobilisation de la communauté internationale et explique au sujet du statut des réfugiés palestiniens : "Plus de cinq millions de personnes sont aujourd'hui des quasi-apatrides qui n'ont aucune nationalité depuis quatre-cinq générations et qui n'ont pas le droit au retour".