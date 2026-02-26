La Nasa achemine sa fusée lunaire SLS vers son hangar afin d'y réaliser des réparations, une opération qui va repousser le décollage de la très attendue mission Artémis 2 qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. IMAGES
Retour au hangar pour la fusée lunaire de la Nasa, qui doit subir des réparations
